Çanakkale Valiliğinden varyant uyarısı

Çanakkale Valiliği, 1 Temmuz'dan itibaren toplu organizasyon yasaklarının kaldırılmasının ardından korona virüsü kurallarına uyulmadığına dair uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük ‘Covid19 Bilgilendirme Platformunda’ aşılama oranı ile Çanakkale’nin rengi sarıdan maviye dönmesinin rehavete sebep olmaması gerektiğini belirten Çanakkale Valililği, 1 Temmuz'dan uygulanan normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Salgın, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım."

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