Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu

İHA

Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kapalı Pazar yerinde aşı noktası kuruldu.
Çan’da her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar yerinde Çan ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı noktası kuruldu. Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşın daha kolay erişimi için gün boyunca Pazar esnafına ve vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından Biontech aşı uygulaması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sporda başarı tesadüf değildir
YEREL HABERLER Sporda başarı tesadüf değildir
15 Temmuz'u anlamak
YEREL HABERLER 15 Temmuz'u anlamak
Biga'ya kampüs müjdesi
YEREL HABERLER Biga'ya kampüs müjdesi
55 yaşında liseyi bitirdi
YEREL HABERLER 55 yaşında liseyi bitirdi
ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha
YEREL HABERLER ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha
Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine ...
Çanakkale Valiliğinden varyant uyarısı
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliğinden varyant uyarısı
Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirler denetlendi
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirler ...
Başkan Makas'tan Başkan Çetin'e tepki
YEREL HABERLER Başkan Makas'tan Başkan Çetin'e tepki
Çanakkale'de 8 bin adet yavru alabalık derelere salındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 8 bin adet yavru alabalık derelere ...
43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda Yunanistan tarafından Türkiye sularına itilen 43 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye ...
Yunan unsurlarının ittiği 43 göçmenin kurtarılma anı kamerada
YEREL HABERLER Yunan unsurlarının ittiği 43 göçmenin kurtarılma anı ...
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti/ Ek ...
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti 
YEREL HABERLER Damat gelini almaya süslediği TIR'ı ile gitti 
Kazdağları'nda derelere yavru kırmızı benekli alabalıklar bırakıldı
YEREL HABERLER Kazdağları'nda derelere yavru kırmızı benekli ...
Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale’ye yeni termal tesis projesi
YEREL HABERLER Çanakkale’ye yeni termal tesis projesi
Çanakkale aşılama oranında mavi renge döndü
YEREL HABERLER Çanakkale aşılama oranında mavi renge döndü
Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
YEREL HABERLER Çanakkale, Covid-19 aşı haritasında mavi renge döndü