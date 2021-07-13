Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı açıldı

Biga Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Biga Belediyesi’nin Özel Biga Can Hastanesi karşısında yapımını tamamladığı Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı ve sosyal tesislerinin açılış törenine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve temsilcileri, protokol, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Şehrimizin sosyal yaşam alanlarına kavuşması, halkımızın rahat bir nefes alması için ilçemizin birçok noktasında projeler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu anda içinde bulunduğumuz alan. Kalafat yolu ve Can Hastanesi çevresi diye ifade ettiğimiz mevkide hızlı bir konutlaşma ve yaşam alanlarının oluşmasıyla birlikte burada yaşayan hemşehrilerimizin sosyalleşmesini sağlayacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin vakit geçirebileceği projeye ihtiyaç vardı. İnşallah bu projemiz büyük bir ihtiyacı karşılayarak halkımıza mutluluk ve huzur verecek. Bunu parkımızın faaliyete geçtiği günden bu yana çocuklarımızın ve ailelerinin vakit geçirmesiyle tanık oluyoruz. Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı’mızın temelini 18 Eylül gibi Biga için çok anlamlı bir günde atmıştık ve çok şükür bugün açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Alanın manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz bölgenin manevi değeri çok yüksek çünkü vatanımızın müdafaasında şehit olan askerlerimizin ismini taşıyor. Yan tarafımızdaki yol 24 Mart 2016’da şehit olan Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz caddesi, sosyal tesisimiz kahraman Mehmetçiğimiz Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı ve yine içerisinde 11 Temmuz 2020 tarihinde Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. Yıldönümünde açılışını yaptığımız Srebrenitsa Anıtı bulunuyor. Sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi ve güzel vakit geçirebilmesi yanında şehitlerimize ahde vefasıyla manevi olarak da çok anlamlı bir yer oldu. Bu vesileyle vatanımız için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi ve Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyorum. 6800 metrekare alana sahip bu projemizi de Belediyemizin imkanları ve personelimizin işçiliğiyle tamamladık. Park projemiz içinde basketbol sahamız, çocuk oyun parkımız, yürüyüş yolu ve sosyal tesisimiz bulunuyor. Bölgemizde ilk ve tek olan Elma Kurdu Oyun Gurubu’muzu çocuklarımızın eğlencesine sunduk. Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı’mızın içerisinde bulunan sosyal tesisimiz yani cafemizin de geçtiğimiz aylarda canlı yayında şeffaf bir şekilde ihalesini yaptık. İşletme sahibimize hayırlı olsun. Ben konuşmamı tamamlarken tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Projemizin tamamlanmasında emeği geçen tüm personelimize ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Projemiz mahalle sakinlerimize ve Biga’mıza hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından kurdela kesilmesiyle Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı’nın açılışı gerçekleşti. Katılımcılar parkı gezerken, çocuklar maskot, palyaço, sihirbaz, jonglör ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendi.

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