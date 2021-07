Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde Sırpların gerçekleştirdiği soykırımda katledilen 8 bin 372 Boşnak vatandaşlar Biga’da dualarla anıldı.

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve çocuk, genç, kadın erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa soykırımı 26. yıldönümünde Biga'da anıldı. Biga Belediyesi ile Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen anma programı geçen yıl açılışı yapılan Srebrenitsa Anıtı önünde düzenlendi. Srebrenitsa’nın acısının hala çok taze olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneğimiz ve muhtarlığımız işbirliyle geçtiğimiz yıl yapımını tamamladığımız ve açılışını yaptığımız Srebrenitsa Anıtı’mızın önündeyiz. İnşallah her yıl burada anma programı düzenleyip şehit Bosnalı kardeşlerimizi anarak ruhlarına Fatiha okuyacağız. Srebrenitsalı Boşnak annelerimiz ve şehitlerimiz için yaptığımız Srebrenitsa Çiçeği Anıtı hüznü, İslamiyeti ve masumiyeti simgelerken aynı zamanda çok ama çok acı bir utancı ve hatırayı da anımsatıyor. 11 Temmuz 1995’te Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde çocuklar dahil binlerce Boşnak kardeşimiz ırkçı Sırplar tarafından katledildi. Bu katliam kardeşlerimizin sırf farklı bir kimlikte ve Müslüman oldukları için gerçekleşti. Bizler bu soykırımı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bosna Hersek ziyaretimizde gördük ve yaşadık ki her Temmuz ayı geldiğinde taze olan yaralar, yine kan bağlıyor. Katliam ve işkencelerle kardeşlerimizin yaşadığı acı döktüğü gözyaşı yüreklerde hissediliyor. Bu duygularla Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. yıldönümünde 8372 Boşnak kardeşimizi, mezarsız yatan binlerce kardeşimizi ve Bosna Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Boşnak lider, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i minnetle yad ediyorum. Rabbim inşallah bu tür acıları bizlere ve dünyadaki mazlum insanlara yaşatmasın” dedi.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Volkan Eren, “Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Dernek Başkanı Süleyman Duran bugün Bosna'da Srebrenitsa programındadır. Sizlere selamını iletiyorum. 1995 yılında Srebrenitsa’da 8372 kişinin katledilmesinin 26’ıncı yıldönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 26 yıl önce işlenen soykırımı unutmadık unutturmayacağız. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ergün Erkap ise, “Bundan tam 26 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde bir insanlık utancı yaşandı. Her zaman namusu ve onuru ile barış içinde yaşamış olan biz Boşnaklar Bosna’da katliam mağduru olduk. 8372 masum çoluk, çocuk, anne, baba ve kızan 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük katliam olarak tarihe geçen bugün de Srebrenitsa’da Potoçari’deki akü fabrikasından çığlıklar yükseldi. Kadın, çocuk, ihtiyardan oluşan savunmasın Müslüman Boşnakları Sırpların katliamının hedefi oldular. Bu katliam sırasında Bosnalı çocuklarımızdan birinin şu sözleri bütün bir insanlığı sorumlu kılıyor. Katilamda 4 yaşında bir çocuğun söylediği ‘çocukları küçük mermiyle vuruyorlar değil mi anne’ Bosna ziyaretimiz sırasında ve fabrika çevresindeki mazlum insanların toprak altından bizlere seslenişini duyar gibi olduk. İnsanlık olarak bu katliamda hayatlarını kaybeden Müslüman Boşnak kardeşlerimizin hatıralarını ilelebet sürdürülebilmesi adına Biga’mıza kazandırılan Srebrenitsa anıtı için Belediyemize huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bosna’daki toplu mezarların yoğun olduğu bölgelerde dikkat çeken ve her zaman Srebrenitsa katliamının sembollerinden biri haline gelen mavi kelebekler yine belediyemiz tarafından bu anıta yerleştirilerek Boşnak camiamıza verdikleri değeri göstermişlerdir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Biga Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından dua ettirildi ve Srebrenitsa çiçeği anıtına karanfil bırakıldı.

