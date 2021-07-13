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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı yapıldı

DHA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı yapıldı


Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Tarihi Alan'da ticari ve kültürel değeri arttırmak amacıyla Alçıtepe köyünde dikimi yapılan lavantalar hasat edildi.
'Tarihi Alanda Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 2019 yılında Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyü mevkiinde 6 dekar alana 5 bin lavanta fidesi dikildi. Tarihi Alan'a alternatif bir turizm noktası kazandırmayı ve lavanta yetiştiriciliğini teşvik etmeyi hedefleyen proje kapsamında dikilen ve çiçek açan lavantaların hasadı bugün yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan lavanta hasadı etkinliğine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelen Hindistan´ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın yanı sıra, vatandaşlar da katıldı.
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, iki yıl önce diktikleri lavantaların kısa süre içerisinde büyüdüğünü belirterek, "Şu anda hasadı yapılabilecek hale geldi. Tarihi Alan, doğallığı bozulmamış, iyi korunmuş ve gelen herkesi büyüleyen bir yer. Görsel güzelliği fazla olan, verimi yüksek olan birçok alanda kullanılabilen bir bitkiyi Tarihi Alan ile buluşturmak istiyorduk. İki yıl önce Tarihi Alan Başkanlığı olarak ilk adımı atmıştık. Bizim arkamızdan Tarihi Alan bölgesindeki lavanta tarlalarının sayısı hızla arttı. Umut ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Tarihi Alan bölgesinde renk cümbüşü oluşturacak. Lavanta tarlaları daha fazla görülmeye başlanacak. Bugün de ilk hasadımızı yapıyoruz, çok mutluyuz. Tarihi Alan'a gelenler hem tarihsel ve kültürel bir yolculuk yapacak hem de harika bir tablo gibi manzarayla karşılaşacaklar. O yüzden Tarihi Alana herkesi bekliyoruz. Lavanta, kullanım alanı çok geniş olan bir bitkidir. Temizlikten kozmetiğe kadar birçok alanda değerlendirilebiliyor. Tarihi Alan'daki lavanta tarlasının sayısı ve miktarı artıkça zeytinyağı fabrikası gibi burada da lavanta yağı üreten fabrikalar ortaya çıkmaya başlayacak. Yakın zamanda bir fabrika kurulacak. Ürün ortaya çıkınca ürünü işleyecek tesisler çok kolay şekilde buraya gelecektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Nedim BAYHAN
2021-07-13 19:13:47

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