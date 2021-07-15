Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2021-07-15 09:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.