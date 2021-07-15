Çan’da şehitler dualar ile anıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla kabristan ziyareti gerçekleştirildi.

Çan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri ile birlikte kabristan ziyareti gerçekleştirildi. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ve şehit aileleri tarafından şehit kabristanlarına çiçek bırakıldı. Tüm camilerde ve şehir mezarlığında Kur’anı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla şehitlerimiz dualar ile anıldı.

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