'15 Temmuz' paralarından biriktirdiği 251 lirayı şehitler için bağışlayacak

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Cahit Karaman, 2,5 yıl boyunca 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan 1 TL´lik madeni paralardan biriktirdi. Karaman, topladığı 251 adet 1 TL'yi şehitler adına bağışlayacağını söyledi.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programların düzenlendiği Çanakkale'de, Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Cahit Karaman, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan 1 TL'lik madeni para koleksiyonu ile Kaymakam Musa Göktaş'ı ziyaret etti. Karaman, 2,5 yıl boyunca 251 adet madeni 1 TL biriktirdiğini ve parayı şehitler adına bağışlayacağını söyledi.
Yenice Kaymakamı Göktaş da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan madeni 1 TL'leri, şehitler için bağışlayacağını belirten Karaman'a örnek davranışı için teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice
2021-07-15 16:41:58
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