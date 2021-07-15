Alternatif su kaynakları araştırılıyor

Küresel ısınmanın etkisi ile artan kuraklık riskini gözardı etmeyen Çanakkale Belediyesi, alternatif su kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyanın yanı sıra Çanakkale'yi de yakından ilgilendiren önemli bir konu olan kuraklık ile mücadeleye yönelik çalışmalara da ağırlık veren Çanakkale Belediyesi, geçtiğimiz sene sonu itibariyle başlatılan çalışmalar kapsamında kentin çeşitli noktalarında alternatif su kaynakları için araştırma sondajları gerçekleştiriliyor. Alternatif kaynakların bulunması halinde süreç, su varlığının kalite ve miktar olarak tespitine yönelik inceleme çalışmaları ile devam edecek.

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