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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi

İHA

Çanakkale gemi trafiğine bayram seferi

Gestaş Deniz Ulaşım, Kurban Bayramı için filosuna 2 adet daha gemi kattı. KabatepeGökçeada hattında 2 olan gemi sayısı 3, ÇanakkaleEceabatKilitbahir hattında 6 olan gemi sayısı 7 olarak hizmet vermeye başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bayramı ile Kurban Bayramını birleştiren tatilciler, Çanakkale feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çanakkale Boğaz Hattı, Gökçeada ve Bozcaada Adalar Hattı’nda tatilci yoğunluğu başlarken, Gestaş Deniz Ulaşım'da yoğunluk sebebiyle filosuna 2 gemi daha kattığını duyurdu. 19 arabalı feribot, 1 RoRo ve 1 deniz otobüsüyle Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattı’nda sefer yapılırken, bayram tedbirleri kapsamında 120 araç taşıma kapasitesine sahip Balıkesir 10 ve 80 araç kapasitesine sahip Aysu isimli gemileri, Kurban Bayramı tatili süresince kiralık olarak filosuna dahil etti. Bu iki geminin filoya dahil olmasıyla birlikte, GökçeadaKabatepe Hattı’ndaki 2 olan gemi sayısı, 3’e çıktı. Bir diğer gemi de Çanakkale Boğaz Hattı’nda hizmet veren gemilere dahil edildi.
Tatilci yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olan ÇanakkaleKilitbahir hattı, Kilitbahir Orta Liman’da gerçekleştirilen zemin güçlendirme çalışması sonrasında tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle otomobil sahibi yolcuların, boğazın en kısa noktası olması sebebiyle tercih ettiği ÇanakkaleKilitbahir Hattı’nda sefer yapan 4 gemiye ek, 70 araç kapasiteli büyük feribotlarımızla da ek seferler gerçekleştirerek araç yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır.
Tatilcilere feribottaki yerlerini garanti etme fırsatı tanıyan online biletler, Kurban Bayramı için yoğun talep görürken; Kabatepe’den Gökçeada’ya, Geyikli’den de Bozcaada’ya olan biletlerin, şimdiden tükenmek üzere olduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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