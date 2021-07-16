ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması´na ait 103 metrelik hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı´na saat 11.26'da giriş yapan, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait, 8 borda numaralı ve 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen hızlı transfer gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-07-16 13:16:23
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