Erbakan, 1´nci Olağan Kongresinde konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan, 1´nci Olağan Kongresinde konuştu

DHA

Erbakan, 1´nci Olağan Kongresinde konuştu


Mustafa SUİÇMEZ Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´de partisinin 1´nci Olağan Kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi 1994-95 yılı şahlanışı, heyecanını, coşkusunu yeniden yaşayacağımız, yeniden yaşatacağımız günler yakındır. Birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olduysa, ikinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Yeniden Refah Partisi olacaktır" dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Çanakkale 1'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Naim Öztürk, Mehmet Altınöz ve partililer hazır bulundu. Kur´an-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanlığını Mustafa Barutçu, Divan Başkan Yardımcılığını Selim Tezcan, Katip üyelikleri ise Fatih İnce Boy ve Osman Gezgin yaptı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çanakkale Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen İl Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.`BİZ MİLLET OLARAK TARİH BOYUNCA BÜTÜN BÜYÜK ZAFERLERİMİZİ İMANLA KAZANDIK´Şehitler diyarı Çanakkale´de, Çanakkale Destanı ve zaferinin önemine vurgu yapan Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Bundan 100 seneden fazla zaman önce şu üzerinde yürüdüğümüz topraklarda, her bir metrekareye litrelerce şehit kanının döküldüğü topraklarda o tarihi, o muazzam Çanakkale Destanı´nı anmamız, hatırlamamız, şehitlerimizi hayırlı yad etmemiz gerekir. Merhum Erbakan hocamızın hep söylediği biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi, topumuz, tüfeğimiz, silahımız, paramız, cephanemiz, düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz millet olarak tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi imanla kazandık. Çanakkale Zaferi bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir. Top, tank, tüfek, mermi, cephane yok. Böyle bir noktada o dönemde dünyanın en gelişmiş ordularına, en kuvvetli donanmalarına karşı bu imkansızlıklarla, yokluklarla bu zaferin kazanılması, destanın yazılması ancak imanla, inançla, Allah´ın yardımıyla olmuştur" dedi.`1994-95 YILI ŞAHLANIŞI, HEYECANINI, COŞKUSUNU YENİDEN YAŞAYACAĞIMIZ, YENİDEN YAŞATACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR´Yeni dönemde de bütün imkansızlıklara, yokluklara, engellere rağmen Allah´ın izniyle, yardımıyla ve siz sadık, samimi şuurlu dava erlerinin gayreti ve fedakarlığıyla ikinci 40 yılda milli görüşün en büyük destanlarını yazacaklarını, en büyük zaferlere hep birlikte ulaşacaklarını ifade eden Erbakan şunları söyledi:"İnşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah Parti´mizin öncülüğünde bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için iktidar olma vaktimiz, günümüz yaklaşmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi 1994-95 yılı şahlanışı, heyecanını, coşkusunu yeniden yaşayacağımız, yeniden yaşatacağımız günler yakındır. İkinci 40 yılda milli görüşün tek başına iktidar olup, bütün bu maddi, manevi sıkıntıları ortadan kaldıracağı günler yakındır. Sizlerin gayretiyle, Allah´ın yardımıyla, davamızın bereketiyle en kısa zamanda muzaffer olacağız, sancağı en yüksek burçlara dikeceğiz. Bu aziz milletin kurtuluşuna Yeniden Refah Partisi olarak vesile olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi birinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Erbakan hocamız olduysa, ikinci 40 yılda baharı başlatan çiçek Yeniden Refah Partisi olacaktır. Bir kez daha kongremizin, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum."Konuşmasının ardından Fatih Erbakan´a çeşitli hediyeler takdim edildi. Erbakan, hediye takdimi sonrası Yeniden Refah Partisine kurulduğu günden bu yana teşkilat, üye ve kongre hazırlık çalışmalarında yer alan partililere teşekkür belgesi takdim etti.Kongrede İl Başkanlığına Cahit Bolelli seçildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-07-18 10:53:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
EDS’ler 23 Temmuz’da faaliyete geçiyor
YEREL HABERLER EDS’ler 23 Temmuz’da faaliyete geçiyor
Başkan Makas: "Ailem hakkında iftira atanlarla ilgili yasal süreci başlattık"
YEREL HABERLER Başkan Makas: "Ailem hakkında iftira atanlarla ilgili ...
Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bozcaada tatilci akınına uğradı
YEREL HABERLER Bozcaada tatilci akınına uğradı
Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Helva almaya gitti, durağa bıraktığı valiz fünye ile ...
(Özel) Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde Dini ve resmi bayramlarda tatilcileri çileden çıkaran uzayan feribot kuyrukları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü daha değerli kıldı Marmara ve Trakya'dan kısa sürede Çanakkale’ye gelen vatandaşlar, 4 saati bulan feribot sırasıyla çileden çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde Dini ve ...
Hediyelik tatlı almaya gitti, bavulundan oldu Otobüs durağına bıraktığı bavulu, bomba imha ekibi tarafından patlatıldı Geniş güvenlik önlemleri altında patlatılan çantadan kıyafetler çıktı Bazı kişilerin güvenlik önlemlerine rağmen geçmeye çalışması polis ekiplerini çileden çıkardı
YEREL HABERLER Hediyelik tatlı almaya gitti, bavulundan oldu Otobüs ...
Geyikli kapalı pazar alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyikli kapalı pazar alanına kavuşuyor
ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan ...
Biriktirdiği 15 Temmuz anısı paralarını bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği 15 Temmuz anısı paralarını bağışladı
ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD Donanması'na ait 'USNS Yuma', Çanakkale ...
Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu
YEREL HABERLER Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 ...
15 Temmuz şehitleri, Şehitler Abidesi'nde anıldı (2)
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri, Şehitler Abidesi'nde anıldı (2)