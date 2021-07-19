Bozcaada´da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozcaada´da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı

DHA

Bozcaada´da balık avlamak için denize daldıktan sonra haber alınamadı


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesi Çayır plajında zıpkınla balık avlamak üzere denize giren 54 yaşındaki Emin Atik Meral, kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine denize girdiği yerde karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
Bozcaada ilçesinde yaşayan Emin Atik Meral, beraberinde eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır plajına geldi. Saat 16.30 sıralarında Emin Atik Meral, balık avlamak üzere şnorkel gözlük, zıpkın ve palet ile denize girdi. 2 saat denizden çıkmayan Emin Atik Meral için endişelenen ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden kayıp Emin Atik Meral´i bulmak için arama çalışması başlattı. Olay yerinde ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz bölgede çalışmaları takip etmek için Çayır plajına geldi. Bozcaada Kaymakamlığına vekalet eden Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da adaya geldi. Bu sırada denizden arama çalışmalarına, Bozcaada Belediyesi ekipleri ile adada yaşayanlar da tekneleriylekatıldı.
Emin Atik Meral'den 15 dakika sonra denize giren arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ise şunları söyledi:
"Denize girmek için Çayır plajına gittik. Emin Atik Meral kardeşim hazırlandı, ben önceden denize dalayım sen sonradan girersin dedi. Ben kendisinden 15 dakika sonra denize girdim. O aşamada kendisi yaklaşık 50-60 metre açılmıştı. Hatta arkadaşlar da 'bak bak balık vurdu' dediler. Bende arkasından denize girdim. Denize girdikten sonra 100-150 metre ileride Emin Atik Meral arkadaşımı gördüm. Sonrasında ise kendisini bir daha göremedim. Yaklaşık 2 saat suda kaldım. 2 saat sonra çıktığımda Atik'in gelmediğini öğrenince endişelendim. Kendisini saat 19.30´a göre ayarlamıştı. İçime bir şüphe düştü. Sahil Güvenliği arayalım. Gelip bir baksınlar, kayalara çıkmıştır, yorulmuştur. İşte olay ondan sonra bu hale geldi."
Ekipler, karadan ve denizden sürdürdüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2021-07-19 23:26:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler Bozcaada plajlarında ateş yakıp, içki içtiler, utanmadan çöplerini bıraktılar
YEREL HABERLER Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler Bozcaada ...
Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar
YEREL HABERLER Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, ...
Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
YEREL HABERLER Lapseki'de kurbanlık hayvan pazarı kuruldu
(Özel) Gece yarısı denizde yürüyerek yengeç avına çıktı Herkes keyif için sahilde gezerken, o bir elinde kova bir elinde fener suyun içindeydi
YEREL HABERLER (Özel) Gece yarısı denizde yürüyerek yengeç avına ...
Çanakkale Boğazı´nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda sürüklenen yelkenli tekne ...
Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında sürüklenen yelkenli kurtarıldı
O adada adım atacak yer kalmadı Turizm cenneti Bozcaada'ya olan yoğun ilgi 9 günlük bayram tatilinde de devam ediyor
YEREL HABERLER O adada adım atacak yer kalmadı Turizm cenneti ...
Erbakan, 1´nci Olağan Kongresinde konuştu
YEREL HABERLER Erbakan, 1´nci Olağan Kongresinde konuştu
İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
EDS’ler 23 Temmuz’da faaliyete geçiyor
YEREL HABERLER EDS’ler 23 Temmuz’da faaliyete geçiyor
Başkan Makas: "Ailem hakkında iftira atanlarla ilgili yasal süreci başlattık"
YEREL HABERLER Başkan Makas: "Ailem hakkında iftira atanlarla ilgili ...