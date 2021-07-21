Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu; 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2)

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2 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı'nda, 2 gün önce zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Emin Atik Meral'in (54) cansız bedenine ulaşıldı. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar Atik'in cansız bedenini saat 19.30 sıralarında Polente Burnu'nda kıyıya vurmuş halde buldu. Savcılık incelemesi sonrası Atik'in cansız bedeni cenaze aracına alınarak Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2021-07-21 21:02:29



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