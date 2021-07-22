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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

DHA

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE feribot iskelesinde, tatilciler erken dönüşe geçince, çift sıra halinde 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Gestaş firmasına ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle tarifesiz olarak sefer yapıyor.
Tatilini, Ege ve Balıkesir´in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale´nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlardan bazıları, Kurban Bayramı´nın 3´üncü gününde İstanbul ve Trakya´nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçti. İzmir yönünden gelen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Gestaş firmasının, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne de 5 feribotla tarifesiz sefer yapmasına rağmen, tatilcilerin araçlarının oluşturduğu feribot kuyruğu, çift sıra halinde, 2 kilometreyi buldu.
İskele Meydanı´ndan başlayan araç kuyruğu, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi´nden Piri Reis Caddesi´ne kadar uzadı. Trafik polisleri, feribot kuyruğu nedeniyle bu güzergahtaki birçok ara sokağı trafiğe kapattı. Feribot sırasını düzenleyen trafik polisleri, bir yandan da şehir içi trafik akışını sağlamak için çalışıyor.
Bu arada, Çanakkale Boğazı´ndaki bir başka geçiş noktası olan Lapseki-Gelibolu hattında da tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gestaş, bu hatta da 7 feribotla tarifesiz olarak sefer yapıyor. Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-07-22 14:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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