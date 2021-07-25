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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor

DHA

Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor


Burak GEZENCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan yoğunluk, bugün de sürdü.
Kentte feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı´nın 3´üncü gününden bu yana tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de sürdü. Ege ve Balıkesir´in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale´nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, İstanbul ve Trakya´nın çeşitli illerindeki evlerine gitmek için Çanakkale feribot iskelesine gelmeye devam etti. Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun bugün daha az olduğu görüldü.
Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor. Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-07-25 14:24:51

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