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Çan’da, Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Şahin oldu

İHA

Çan’da, Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Şahin oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Muhtar Derneği seçimlerinde, Mallı Köy Muhtarı Yüksel Çetin ile Çakıl köyü Muhtarı Turgay Şahin aday oldu. Çan Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde 62 oy kullanıldı. Oyların biri geçersiz sayıldı. Mallı Köy Muhtarı Yüksel Çetin 29 oy alırken, Çakıl Köyü Muhtarı Turgay Şahin ise 32 oy alarak Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı seçildi. Toplantıya, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin, “Yönetim kurulu üyelerim ve muhtarlarımızla birlik beraberlik içinde çalışacağız. Herkese hayırlı olsun” dedi.

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