AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Tunus’ta da demokrasi galip gelecek diye inanıyorum”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararına ilişkin, “Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak, demokrasi galip gelecek diye inanıyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Yenice Toplum Sağlığı Merkezi, Yenice Belediyesi Kapya Oteli, Terzioğlu Vakıf Yurdu, Çarşı 6. Etap Dükkanlar Projesi, 50 yeni sanayi dükkanının açılışı ile İlçe Emniyet Amirliği temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Turan, “Gururla söylüyorum ki Çin’den sonra dünyada en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye. Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz. Türkiye bugün Azerbaycan’daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs’ta kapalı Maraş’ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var. Mavi vatanda Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de her yerde Türkiye artık ‘Ben varım’ diyor. Kapalı Maraş’ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi. Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye’yi kınadı. İsrail Filistin’i işgal eder görmez, Amerika komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD’ye silah teslim eder görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye’yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız” diye konuştu.

Tunus’ta yaşananlara da değinen Turan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz. Bakınız daha dün biliyorsunuz kardeş ülke Tunus’ta meclisi kapattılar. Arap Baharı'nın başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi. Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde bir gecede bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak, demokrasi galip gelecek diye inanıyorum” şeklinde konuştu.

Toplu açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve vatandaşlar katıldı.

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