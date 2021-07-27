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1915 Çanakkale Köprüsü’nün 3’üncü mega blok tabliye montajı başladı

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 3’üncü mega blok tabliye montajı başladı

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kule arasındaki orta açıklığına 3’üncü mega tabliye bloğunun montajı başladı. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.
Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Bugün de Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına 3’üncü mega tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliye, vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak iki kule arasına montajı gerçekleştirildi.

Tabliyelerin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor
1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajının yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında 87 tabliye bloğu oluşturulacak.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak
Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022’de tamamlanacak
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

Tatilcilerin feribot çilesi bitecek
Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.

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