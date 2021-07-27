1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı tamamlandı (2)

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ÇALIŞMA SONA ERDİ, BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 3'üncü mega tabliye blok montajı, köprünün 2 kulesi arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığa yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Çanakkale Boğazı; güneyden kuzeye saat 13.00'te, kuzeyden güneye ise saat 17.30'da transit gemi geçişlerine açıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2021-07-27 17:42:44



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