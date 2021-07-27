AK Parti’li Turan: “Göçmene, garibana 10 kat su satacak kadar aciz millet olmadık”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, göçmenlerin faydalandığı bazı yerel kaynaklara 10 kat zam yapılacağı açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye'nin doğal gaza kavuşan ilk beldesi olan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşay beldesinde düzenlenen doğalgaz hizmete alma törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Turan, geçtiğimiz gün göçmenlerin faydalandığı bazı belediye kaynaklarına 10 kat zam yapacaklarını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi.



“İnsanların temel ihtiyaçları cezalandırma konusu olamaz”

Turan yaptığı açıklamada, “Bir belediye başkanı bizim burada 10 tane açılış planlarken bir başka ilin belediye başkanı da göçmenlere suyu 10 katına satacağım diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale savaşında, hatıralardan biliriz ki; savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz” dedi.



“Göçmene, garibana 10 kat su satacak kadar aciz millet olmadık”

Kamu hizmetinin etnik kökene göre yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Turan, “Göçmene garibana 10 kat su satacağım diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız. Kamu hizmeti etnik kökene göre yapılamaz. Kamu hizmetini etnik kökene göre yaparsanız, bu insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır. Ama Anayasaya aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Kaldı ki o açıklamayı yapan Belediye Başkanı bir yıldan beri evinde kaçak bir mülteciyi çalıştırdığını öğrenmiş olduk. Bu ne samimiyetsizlik? Bu nasıl sosyal demokrasi anlayışı? Baştan aşağı yalan, yanlış samimiyetsiz bir yaklaşım. Ama bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Hepsinin de karşılığı olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gümüşçay beldesinin doğalgaz meşalesi yakıldı. Toplam 700 hanenin faydalanacağı hizmet için 400 başvuru yaptığı bildirildi.

Törene; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar katıldı.

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