Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 243 bin oldu

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Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 243 bin 857 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,8'ini otomobil, yüzde 30,2'sini motosiklet, yüzde 10,6'sını kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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