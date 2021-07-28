Gelibolu’da feci kaza, araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Bayırköy mevkiinde meydana geldi. Kaan Akyay (21) yönetimindeki 17 ZE 551 hafif ticari araç, Eceabat’tan Gelibolu istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı istikametten gelen Alper Çalışkan idaresindeki 06 DN 3341 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Kaan Akyay ile Alper Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, 17 ZE 551 hafif ticari araçta bulunan Ş.T. ile 06 DN 3341 plakalı otomobilde bulunan H.Ç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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