Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)
2021-08-02 23:51:31
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