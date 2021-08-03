Çanakkale açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Çanakkale’nin Eceabat ilçe açıklarında geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 63 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini kurtardı.
Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.