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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parion Antik Kenti'nde 1900 yıllık mezar steli bulundu

DHA

Parion Antik Kenti'nde 1900 yıllık mezar steli bulundu


Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında 1900 yıllık mezar steli bulundu.
Kemer köyü sınırlarındaki  2 bin 700 yıllık liman şehri Parion´da, 2005 yılında kurtarma kazısıyla başlayan çalışmalar, 2015 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığındaki ekip ile sürdürülüyor.  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Türk Tarih Kurumu ve İçdaş A.Ş. resmi sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın 2 yıl önceki kararıyla kazı çalışmalarının 12 aya çıkarıldığı antik kentler arasında yer alan Parion´da, çalışmalar 4 Nisan'da başladı. Bu yıl Parion kazılarında Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Klasik ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü'nden bir ekip de çalışmalarda yer aldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş başkanlığında yürütülen kazılarda, yeni buluntular ortaya çıktı. Bu buluntuların en ilginç olanı ise Roma dönemine ait 1900 yıllık mezar steli oldu.
Parion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının agora ve kentin güney nekropolünde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Vedat Keleş, "Bu yılki kazı çalışmalarımızın en güzel buluntusu güney nekropoli alanında ele geçti. Yaklaşık 1900 yıllık bir eser olduğunu düşünüyoruz. Mezar stelinin çıktığı alanı bilimsel adıyla Anıt Mezar-6 olarak adlandırdık. Mezar stelimizin ölçüleri 1 metre boyutlarında, mezar stelinde sol taraftan bir bayan figürü, sağ tarafta ise erkek figürü var. Bayan figürünün arkasında onun hizmetçisi, erkek figürünün arkasında ise onun hizmetçileri var. Erkek kişinin üst tarafından özel eşyaları, kitapları sandığı, kadının üst tarafında kalathos yer almakta. Erkek figürünün ön tarafından üzüm ve meyvelerin yer aldığı bir sehpa var. Altta da iki satırlık bir yazı var. Yazıtta şöyle söylüyor; 'Lucius azatlısı Lucius Furnius Lesbonax, bu steli kendisi ve azatlısı eşi Lucius Furnia Sympnerusa adına hayattayken adadı' şeklinde bir ibare var. Buradan mezar sahibinin ikisinin de başlangıçta köle olduklarını daha sonra Roma döneminde bunlara özgürlüklerinin verildiğini anlıyoruz. Köle oldukları zamanki isimleri birinin lesbonax, diğerinin ki Sympnerusa. Roma vatandaşlığı kazandıktan sonra aldıkları isim ise birinin Lucius Furnius, diğerinin ki de Lucius Furnia ismini almışlar. Bunların isimden dolayı kökeninin de bugünkü Midilli Adası'ndan buraya gelmiş olduklarını bize gösteriyor. Bu mezarda iki kişinin adı geçiyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarda dört gömü evresinde 10 tane birey ele geçti. Bu bireylerin yanında çeşitli ölü hediyeleri de bulundu. Bu mezar bize Parion Antik Kenti'ndeki Roma kolonizasyon döneminde yani milattan sonra 1'inci yüzyılda nelerin olduğunu, kimlerin yaşadığını ya da sosyal hayatın nasıl olduğu noktasında bilgi veriyor" dedi.
Prof. Dr. Vedat Keleş, bu eserin gelecek yıl, temizliği yapıldıktan sonra sergilenmek üzere Troya Müzesi'ne gideceğini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-08-03 16:30:55

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