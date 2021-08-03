AK Parti'li Turan, Assos'ta kaya ıslahı çalışmalarını inceledi



ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'nda devam eden kaya ıslah çalışmalarını inceledi. Turan, "Assos, Çanakkale markasından öte Türkiye markası, daha da ötesi dünya markası. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti, çok özel bölge. Biz Çanakkale´mizin markasını büyüten ne kadar alt başlığımız varsa ona öncülük yapmayı, omuz vermeyi görev biliyoruz" dedi.

AK Parti'li Turan, Ayvacık ilçesi Behram köyü sınırlarındaki Assos Antik Liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceledi. Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve yüklenici firma yetkilileriyle bölgeyi gezen Turan, son durum hakkında bilgi aldı. Assos'un bölge için çok önemli turizm destinasyonu olduğunu belirten Turan, "Assos, Çanakkale markasından ötesi Türkiye markası, daha da ötesi dünya markası. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti, çok özel bir bölge. Biz Çanakkale´mizin markasını büyüten ne kadar alt başlığımız varsa ona öncülük yapmayı, omuz vermeyi görev biliyoruz. Bugün de kaymakamımız, il genel sekreterimiz ve ilçe başkanımız ve tüm arkadaşlarımız ile bölgemizdeyiz. Assos'ta otelcilerimizin taleplerini, turizm yatırımcılarının taleplerini dinliyoruz. Bu bölgeye geçen geldiğimizde turizm yatırımcılarıyla bir araya geldiğimizde bölgeye iliştin tespitleri değerlendirmiş ve paylaşmıştık. Atlı jandarmanın gelmesinden tutun da birçok konuya kadar farklı birtakım adımlar atmıştık. Bugün de Assos´umuzda büyük bir güvenlik sorunu haline gelen kayaların düşmesi, turizmi engellemesi hatta ölüm riskinin doğması ihtimali olan bölgenin tekrar duvarla telle revize edilip taşlardan arındırılması sürecine şahitlik ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Turan, bölgedeki çalışmaların hızlı devam ettiğini belirterek, "Burada firmamız çok hızlı bir şekilde işin başına geçerek çalışmalara başladı. Biz 1 yıldan fazla olmasını planladığımız sürecin belki daha az kısa süre içinde bitip, ocakşubat ayı gibi teslimin yapılacağını ümit ediyoruz. Şu an bölgemizde tarihi dokuya zarar vermeden bu güvenlik tekbirleri için yatırım planlanıyor. Bölgemizde ekonomik olarak büyük canlanma olması isteniyor. O yüzden bugün inşaat halini gezmeyi görev bildik özel idaremizin, işi yapan firmamızın derdini dinlemeye geldik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-08-03 16:31:17



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