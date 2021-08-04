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Kayıp Alzhemier hastasını arama çalışmaları sürüyor

DHA

Kayıp Alzhemier hastasını arama çalışmaları sürüyor


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir hafta önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Ersoy'u (68) arama çalışmaları sürüyor.
Bozcaada ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Ersoy, 29 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları Ersoy´a ulaşamayınca, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgede, polis, jandarma AFAD ve AKUT ile ilçe belediyesinden ekipler, arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.
Bulgar göçmeni olan Ersoy´un kaybolmadan önce komşularına, "Bulgaristan'a gideceğim" dediği belirtildi. Feribot iskelesine yakın bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarından da sonuç alınamadı.
Zeynep Ersoy´u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2021-08-04 16:53:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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