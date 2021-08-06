Çanlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Biçer, dualarla toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybeden Ahmet Biçer, son yolculuğuna uğurlandı. 4 çocuk sahibi Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Biçer, cuma namazını müteakip Çan Çarşı Camiinde Müftü Mustafa Korkmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Kaymakam V. Musa Göktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, siyasî parti başkanları, Biçer’in yakınları ve Çan halkı katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.