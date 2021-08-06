Ezine'de orman yangını

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Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞENErol Güngördü/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık bölgeden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bilgi verdi. Bölgedeki vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozerin yanı sıra itfaiye ekipleri 76 personel yangına karadan müdahalede bulundu. Havadan ise 1 yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN

2021-08-06 20:34:27



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