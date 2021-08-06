Ezine'de orman yangını (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA 15 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü. Soğutma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Jandarma Alay Komutanı Kidemli Albay Tahsin Saruhan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Erol GÜNGÖRDÜ

2021-08-06 22:16:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.