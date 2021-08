Çanakkale domatesinde hasat başladı

Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE domatesinin Kumkale Ovası'nda hasadı başladı. Domates üreticisi İlhan Ulus, "Bu bölgedeki toprakların potasyumunun fazla olması tadının lezzetinin fazla olmasının sağlıyor. Rengi de Kaz Dağları'ndan gelen rüzgardan sağlanıyor. Böylelikle müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor" dedi.

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesin Kumkale Ovası´ndaki hasadı başladı. Kasım ayı sonuna kadar hasat edilecek, raf ömrü uzun olan Çanakkale domatesi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Kentte her yıl bir kısmı sofralık bir kısmı da salçalık olmak üzere 80 ile 100 bin dönüm arasındaki araziye domates dikiliyor, 500 ile 700 bin ton arası ürün elde ediliyor.

'MÜTHİŞ BİR LEZZET ORTAYA ÇIKIYOR'

Kumkale Ovası´nda üretici olan İlhan Ulus, bu yıl domates için ilk ve orta turfanda hasadın başladığını belirterek, "Çanakkale domatesinin hasadı başlamış durumda. Nisan sonunda ilk turfan, mayıs sonunda orta turfan, haziran sonunda buğday yerlerine de dikiliyor. 3 dönem boyunca Çanakkale domatesinin dikimi oluyor. Bugün de artık ilk ve orta turfan dediğimiz Çanakkale domatesinin hasadı başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollere tüketiciyle buluşması için gönderiliyor. Tüketici de manavlardan ve pazarlardan domatesi alıp tüketimini sağlıyor. Çanakkale domatesinin tadı ve lezzeti Kaz Dağları'ndan geliyor. Bizim en büyük nimetimiz Kaz Dağlarıdır. Kazdağları ile Çanakkale Boğazı´nın esintisinin birleştiği noktadayız. Burada üretilen domateslerin tadı da lezzeti de rengi de farklı oluyor. Bu bölgedeki toprakların potasyumunun fazla olması tadının lezzetinin fazla olmasının sağlıyor. Rengi de Kaz Dağları'ndan gelen rüzgardan sağlanıyor. Böylelikle müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor. Büyükşehirlerdeki bütün tüketiciler bunun tadını bildiği için, Çanakkale domatesini her daim aramaktadır. Bizi üzen kısım ise daha Çanakkale domatesinin çıkamadığı dönemlerde büyükşehirlerde Çanakkale domatesi satılıyor. Bunu pazarlama tekniği olarak kullanıyorlar, bu da bizi üzüyor. Bunun için coğrafi tescilinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ticaret borsası da bunun için bir girişimde bulundu, inşallah sonuçlanır. Şu anda domatesin 80 kuruş ile 1 lira arasında geziyor. Çanakkale domatesinin fiyatı bugün tarlada 1 lira" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

