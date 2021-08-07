Vali Aktaş’tan Çimentepe Yangın Gözetleme Kulesi’ne ziyaret

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat ilçesinde bulunan Çimentepe Yangın Gözetleme Kulesi’nde ormanları korumak için görev başında olan personeli ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan’ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Çimentepe Yangın Gözetleme Kulesinde 7/24 kesintisiz yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Bütün vatandaşları bu günlerde ormanlara karşı çok daha duyarlı olmaya davet eden Vali İlhami Aktaş, “Çok basit ihmaller, bu yeşil örtüyü karartabiliyor. Ağaç, ot ve bitki olan her ortamda ateşten uzak durmayı alışkanlık haline getirmeliyiz” dedi.

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