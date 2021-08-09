Otomobil takla attı: 3 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takma attı; 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale´den Balıkesir´in Edremit yönüne giden Berkan Ergen yönetimindeki 59 ES 179 plakalı otomobil, Ayvacık Barajı rampalarında sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak yol kenarındaki ormanlık araziye savruldu. Kazada sürücü Berkan Ergen ve İrfan Ergen ile Nermin Ergen yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Nermin Ergen, Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-08-09 12:30:29



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