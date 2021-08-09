Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit istikametine gitmekte olan Berkan Ergen idaresindeki 59 ES 179 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına düşüp takla attı. Yol kenarındaki araziye savrulan araçta sürücü Berkan Ergen ile beraber İrfan Ergen ve Nermin Ergen yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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