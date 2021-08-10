Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı (3)



KİLİSELERDEN ÇALINAN 12 ESER'İ BARTHOLOMEOS'A TESLİM ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2007 yılında Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki kiliselerden çalınan 12 eseri, Troya Müzesi'nde düzenlenen törenle Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim etti. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük katıldı.

BARTHOLOMEOS: ÖNEMLİ BİR OLAY

Fener Rum Patriği Bartholomeos, bugün kendileri için çok önemli ve özel bir gün olduğunu belirterek, "Emniyet mensupları sayesinde adadaki kiliselerimizden çalınan bu 12 ikonanın bize iade edilmesi çok önemli bir olaydır. Sayın Bakanımıza, emniyet mensuplarına patrikhanemiz, Gökçeada ve Bozcaada metropolitliğimiz ve cemaatimiz, şahsım adına en samimi şükranlarımızı ifade ediyorum" dedi.

`SÜMELA´DA MERYEM ANA´NIN GÖĞE ÇIKIŞINI KUTLUYORUZ´

Pazar günü Sümela Manastırı'nda Meryem Ana'nın göğe çıkışını kutlayacaklarını belirten Bartholomeos, "İlgili makamların izinleriyle tekrar ayin yapma şansına nail olacağım. 2010 yılından başlamak üzere 2015 yılına kadar 6 defa oradaki ayini yönettim. 2010-2011 yıllarında Ukrayna'dan gelen din adamlarıyla beraber bu ayinleri yönettim. Ondan sonra restorasyon çalışmaları başladı. 5-6 sene bir ara verildi. Geçen sene bize verilen izinlerle yine ayinleri tekrarladık. Bu sene şahsen ben gidip bu ayini yöneteceğim. Bildiğim kadarıyla aldığım haberlere göre yurt dışından önemli bir katkı olacaktır. Gelen turist ve mümin sayısı yüksek olacak" diye konuştu.

ERSOY: KÜLTÜR VARLIKLARI HİÇBİR ZAMAN AYRIMA MARUZ BIRAKILMADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "2019 yılında Sayın Patrik ile Türk ve İslam Eserleri Müzemizde bir araya gelmiştik. İstanbul Çarşamba Mehmet Ağa Camii´nden çalınan, 16´ncı yüzyıl Osmanlı çini sanatının nadide bir örneği olan Ayet´el Kürsi işlemeli panomuzun, İngiltere´den ülkemize iadesinin mutluluğunu bizlerle paylaşmışlardı. Aynı mutluluğu bugün de bu özel eserleri, kiliselerle yeniden buluşması için Sayın Patrik´e takdim ederken yaşıyoruz. Ben de bu eserlerimizi bölge halkımıza yeniden kazandırmanın en güzel yolunun, ait oldukları kiliselerde korunması olduğu düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

Kültür varlıkları devlet malı niteliğinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bunları çalmak, izinsiz bulundurmak, bulmak için kazı yapmak ve hatta tesadüfen bulup haber vermemek hapis cezası ile yaptırıma bağlanmış olan suçlardır. Yurt dışına kültür varlığı çıkarmak ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Şunu gururla söylemeliyim ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde yürürlüğe girmiş ilk yasal düzenlemelerden tutun da bugün yürürlükte olan mevzuatımıza kadar uzanan süreçte, kültür varlıkları hiçbir zaman din, dil, ırk gibi ayrımlara maruz bırakılmamıştır. Ülkemizde kültür varlıkları ait oldukları dönem, işlev ve üretim amaçları gözetilmeden hassasiyetle korunmakta, her bir parça yasalarımızın güvencesi altında titiz bir şekilde muhafaza edilmektedir. Dilerim ki herkes medeniyetimizin bu hoşgörü ikliminden feyz alsın; kültür varlıklarının barış, dostluk, kardeşlik ve diyalog unsuru olduğunu anlasın."

ANADOLU OPERASYONU

Anadolu operasyonu hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca uzun süredir titizlikle yürütülen ve Bakanlığımızın da uzman desteği sağladığı Anadolu operasyonu ilk sonuçlarını vermeye başladı. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonudur. Eş zamanlı olarak Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye´de gerçekleştirilmiş olup, toplam 4 bin 122 tarihi eser ele geçirilmiştir. Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Anadolu operasyonu, Türkiye´nin bütün imkânlarıyla topraklarımızın kültürel mirasına nasıl sahip çıktığını ve bunlara yönelik suçlarla mücadeledeki kararlılığını tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir. Başta İçişleri Bakanımıza, operasyonu gerçekleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımıza ve bu operasyona uzmanlıkları ile katkı sağlamış olan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 eseri Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim etti. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve protokol üyelerine ikonalar hakkında bilgi verdi.

2007 YILINDA OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy köylerindeki kiliselerden 2007 yılında çalınan tarihi eserler, aynı yıl Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilmişti. Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan çalışmada aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nce takip edildi. Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine müzede hassasiyetle korunan 12 tarihi eserin teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Bakan Ersoy, beraberindeki protokol üyeleriyle, Troya Müzesinde 'Perdeler Açılıyor' projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izledikten sonra kentten ayrıldı.

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-08-10 17:10:45



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