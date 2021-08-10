Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

DHA

Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü. 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-08-10 23:16:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale’de insansız helikopter düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de insansız helikopter düştü
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı (3)
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı ...
Gökçeada’dan çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi 2007 yılında tarihi kiliselerden çalınan 12 tarihi eser Bakan Ersoy tarafından İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi
YEREL HABERLER Gökçeada’dan çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra ...
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı (2)
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı ...
Bakan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesini açtı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesini ...
Çan Belediyesi şebeke suyuna takviye su sondaj çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi şebeke suyuna takviye su sondaj ...
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
Bakan Ersoy: “Topraklarımıza düşen her ateş devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında sönecek”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Topraklarımıza düşen her ateş ...
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira ...
Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Çanakkale'de balık tezgahlarında sardalyanın kilosu 80 lira
YEREL HABERLER Çanakkale'de balık tezgahlarında sardalyanın kilosu ...
Romanian patrol ship and Russian warship passed through Canakkale Strait to Aegean
YEREL HABERLER Romanian patrol ship and Russian warship passed ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.