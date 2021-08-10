Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-08-10 23:16:01



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