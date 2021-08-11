Çanakkale’de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

İHA

Çanakkale’de 250 bin pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan 10 gölete toplam 250 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan 10 gölete, 250 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.
Çanakkale’deki su kaynaklarına 20102021 yılları arasında 692 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı. Yapılan çalışmalarla göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulması, yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor.
Aşağıokçular köyü göletinde dün balık salım töreni gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, STK temsilcileri ile köylüler katıldı.
Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale’miz Türkiye’nin ikinci uzun sahiline sahip, 671 kilometre gibi uzun bir sahil gündemde olarak kıymetli bir balıkçılık kenti. Bu 671 kilometre içerisinde şimdiye kadar çok farklı adımlar atıldı. 821 tane amatör balıkçımız var. Az bir sayı değil. 23 tane bu memlekette su ürünleri üretim tesislerimiz var. 2021 yılı içerisinde Tarım İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde 3 tane ayrı tesise de izin verildi. Bu sayının artacağından eminiz. Bu adımların karşılığında Türkiye’mizde balık üretimimiz 157 bin ton gibi önemli bir rakama ulaştı. Bunun yanında ekonomik karşılığı da 855 milyona vardı. Sadece Türkiye’mizde balık ve benzeri ürünlerde 855 milyon gibi büyük bir rakamla ihracat imkanımız oldu. Su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında tüm Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çanakkale’de aynı şekilde büyük bir kampanya başlattı. Bugün Çanakkale’mizde 10 farklı gölete 250 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Bu büyük bir sayı. Haftaya tekrar 150 bin civarında balık bırakılarak, 400 binden fazla balığımızın göletlerimizde olma imkanı sağlanacak. Seneye bu sayıyı daha da arttırmayı, milyonlara varan sayıda küçük balığımızı buradan atarak, onları büyüterek hem balıkçılığımızı hem de köyümüzün keyfini yerine getirmek istiyoruz" dedi.
Tören, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Vali İlhami Aktaş’ın pullu sazan balığı yavrularını gölete salmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de göletlere 250 bin pullu sazan balığı ...
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü
YEREL HABERLER Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız ...
Çanakkale’de insansız helikopter düştü
YEREL HABERLER Çanakkale’de insansız helikopter düştü
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı (3)
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı ...
Gökçeada’dan çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi 2007 yılında tarihi kiliselerden çalınan 12 tarihi eser Bakan Ersoy tarafından İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a teslim edildi
YEREL HABERLER Gökçeada’dan çalınan 12 tarihi ikona, 14 yıl sonra ...
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı (2)
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı ...
Bakan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesini açtı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesini ...
Çan Belediyesi şebeke suyuna takviye su sondaj çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi şebeke suyuna takviye su sondaj ...
Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Anafartalar Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
Bakan Ersoy: “Topraklarımıza düşen her ateş devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında sönecek”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Topraklarımıza düşen her ateş ...
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira ...
Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Çanakkale'de balık tezgahlarında sardalyanın kilosu 80 lira
YEREL HABERLER Çanakkale'de balık tezgahlarında sardalyanın kilosu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.