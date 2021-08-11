Tıp okumaya hazırlanan Necati, kazada yaşamını yitirdi



Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin´in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YKS´de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin´in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-08-11 17:37:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.