Çanakkale´de uyuşturucuya 18 tutuklama; 503 bin euro ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de narkotik ekiplerince 1 Temmuz10 Ağustos tarihleri arasından yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve

503 bin 900 euro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 1 Temmuz10 Ağustos tarihleri arasından yapılan 65 operasyonda, 71 şüpheli gözaltına alındı. 65 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı. Ayrıca haklarında arama bulunan 12 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 135,75 gram bonzai, 565,05 gram metamfetamin 1,40 gram esrar, 35 sentetik ecza, 57 ecstasy, 4 kenevir bitkisi, 66,46 gram eroin, 10 LSD, 5,60 gram skunk, 2 tabanca, 24 fişek ve 503 bin 900 euro ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-08-11 17:53:22



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