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'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Seddülbahir Kalesi´nde yapıldı

DHA

'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Seddülbahir Kalesi´nde yapıldı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları´nda ortaya koyduğu fedakarlıkla bilinen Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş´un hayatını anlatan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli´nin galası Seddülbahir Kalesi´nde yapıldı.
Biga Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan, yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, Tarih Danışmanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, senarist Cem Fakir ile Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından tamamlanan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli´nin galası, Gelibolu Tarihi Yarımadası´ndaki Seddülbahir Kalesi´nde yapıldı. Galaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Vali Yardımcıları, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, filmin oyuncuları ve davetliler katıldı.
Gala programında konuşan yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, Çanakkale kahramanlarının Gelibolu Yarımadası'nda, Biga´da, Alçıtepe´de izini sürdüklerini söyleyerek, "En son olay mahallinin olduğu yer olan Seddülbahir´e geldik. Buradaki taşa dokunduk, şehitlerimizin, gazilerimizin, Bigalı Mehmet Çavuş´umuzun izini burada bulduk. Çanakkale fedakarımız, savaşta burayı korudu. Siperin ardı vatan diyerek müthiş bir kahramanlık gösterdi. Birçok yeni tarihi belgeye ulaştık. Kahramanımızın hayatını bir nebze de olsa size aktarmaya çalıştık. Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir´e, Çanakkale Valiliğimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Mehmetçik isminin Bigalı Mehmet Çavuş´tan geldiğini söyleyen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Birinci cihan harbinde Türkiye büyük işler başardı. Gelibolu´da dayandıkları bir savaş verdiler. Herkesi çok şaşırttı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, bizi müttefik olarak istemeyenler Türklerin savaşının artık bittiğini düşünüyorlardı. Almanlar ise Türk askerinin kapasitesinin iyi olduğunu biliyorlardı. İngiltere dört yıl boyunca Türklerle savaştı. Türkler gücünü gösterdi. Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1918´de İstanbul´a girenler eğer 1915 yılında girselerdi bir daha biz ne burada bu toplantıyı yapardık ne de İstanbul´a turist pasaportu dışında girmemiz mümkün olurdu. Bigalı Mehmet Çavuş öbürleri gibi olağanüstü savaş kabiliyeti gösteren, imkansızlıklara dayanan askeriyeyi temsil eder. Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş´u rahmetle anıyorum" diye konuştu.
Mehmet Çavuş´un hayatını beyaz perdeye aktarmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Şehitler diyarı Çanakkale´mizde çok gururlu, mutlu ve bir o kadar da duygusal bir anı yaşıyoruz. Hayalimiz olarak gördüğümüz ve arkadaşlarımızın bin bir zahmetle aylarca çalışıp ortaya çıkardığı tarihi bir proje gerçekleşti. Çanakkale fedakarı, Seddülbahir kahramanı ve Mehmetçiğimizin isim babası Bigalı Mehmet Çavuşumuzun savaş yıllarındaki fedakarlığını ve hayatını anlatmaya çalıştığımız belgeselimiz gelecek kuşaklara emanetimizdir. Kahramanımızın yaşamı büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içinde geçiyor. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın, yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamanın ve her Bigalının hatırlamasının değerli bir görev olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Allah´a şükürler olsun belgeselimizi tamamladık ve kahramanlık destanının yazıldığı yerde düzenlediğimiz galada hep beraber bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün gümüş saat ve tabaka ile ödüllendirdiği, Enver Paşa'nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, kıymetlimiz `Bir yürek bir de kürek yeter´ diyerek istihkam küreği ve taşla düşmanı püskürtecek kadar cesur; çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde `Arkadaşlarım cephede savaşırken ben burada yatamam´ diyecek kadar fedakar; savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara `Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım´ diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Allah kendisinden razı olsun. Vatan için kan döküp can verenlerin değerini anlamaya vesile olması dileğiyle belgeselimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Çanakkale´yi geçilmez yapan, Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda dünyaya meydan okuyan vatan, millet ve kutsal değerler söz konusu olduğu zaman canını ortaya koyan başta Anafartalar´ın Gazi Komutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bigalı Mehmet Çavuş Çanakkale Destanı'nı yazan kahramanlarımızdan biridir. Tüfekle, taşla toprakla, yumrukla ve küreğiyle savaşmıştır. Savaştan sonra da kahraman yaşamına devam etmiş bir timsaldir. Belgeselin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çanakkale kahramanlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Belgeselimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli´nin ilk gösterimi yapıldı. Belgeselde, Mehmet Çavuş´un hem savaş yıllarında cephede ortaya koyduğu kahramanlık hem de yaşamındaki mütevazi duruşu ve fedakarlığı anlatılırken, Biga´nın Bahçeli köyündeki yaşadığı evin restore edilerek müze haline getirileceği duyuruldu. Belgesel filmin gösterimi sonrasında hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat ÇANAKKALE, (DHA)
2021-08-11 18:38:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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