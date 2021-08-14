Çanakkale Boğazı´nda makine arızasıyla sürüklenen tekne kurtarıldı

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Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botu ile çekilerek, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda 'ERİŞ' isimli tekne, makine arızası nedeniyle Eceabat önlerinde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'SEREN-2' botu ekibi, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, 'SEREN-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-08-14 15:02:19



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