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Çanakkale'de orman yangını (1)

DHA

Çanakkale'de orman yangını (1)


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 
Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-08-14 16:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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