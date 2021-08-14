Çanakkale'de orman yangını alevler gökyüzünü kapladı

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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Bayramiç ilçesi Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arasöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için müdahaleye ediyor.

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