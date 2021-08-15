Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale ediliyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı Mahallesi Adatepe mevkiinde saat 15.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar jandarma ve orman ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere, helikopterde havadan destek verdi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayılmaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken,

vatandaşlarında yardım ediyor.

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