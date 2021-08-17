İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen, İtalyan Donanması´na ait savaş gemisi `Luigi Durand de la Penne´, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.
Ege Denizi´nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı´ndan giriş yapan, İtalyan Donanması´na ait, D560 borda numaralı `Luigi Durand de la Penne´ isimli savaş gemisi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu´nu döndükten sonra Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. İtalyan savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN
2021-08-17 12:20:36
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