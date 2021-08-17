İtalya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait D560 borda numaralı ‘Luigi Durand De La Penne’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Geminin güvertesinde toplanan İtalyan askerlerin, Türk Sahil Güvenlik botunu yakın takibe almaları da dikkatlerden kaçmadı.

Ege Denizi’nden saat 10.55 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İtalya Deniz Kuvvetlerine ait D 560 borda numaralı ‘Luigi Durand De La Penne’ adlı savaş gemisi saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesinde toplanan İtalyan askerlerin, Türk Sahil Güvenlik botunu yakın takibe almaları da dikkatlerden kaçmadı.

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