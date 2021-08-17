AK Parti'li Turan: Yanan ciğerlerimize odaklanmışken siyasi polemikler doğru değildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde personelle bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Orman yangınlarıyla mücadele ettik ama yalanlarla mücadele edemedik. Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak, doğru değildi" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi´ni ziyaret ederek, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve personelle bir araya geldi. Türkiye'de son dönemde farklı illerde tarihin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirten AK Parti'li Turan, herkesin yüreğini acıtan kayıplar yaşandığını söyledi. Yangınlarla mücadelede büyük gayret, özveri gösteren ve emek harcayan orman personelinin siyasi konulara malzeme olmaması gerektiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Özellikle çok sayıda yangın olması, elimizdeki yangın söndürme araçlarının sayısına rağmen sorunları farklı bir hale getirdi. Çanakkale´den de helikopterlerimiz, orman kahramanlarımız diğer illere giderek çalışmalara katıldı. Çok büyük emekler verdiler, terler akıttılar ancak üzülerek ifade ediyorum ki siyasi konuların malzemesi oldular. Bu konuda üzgünüz, dertliyiz. Biz orman yangınlarıyla mücadele ettik ama yalanlarla mücadele edemedik. Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak doğru değildi. Devletimizin uzun yıllardır bu konudaki tecrübesi, adımları, yatırımları kıymetliydi ancak son süreçte 300´den fazla yangınla mücadele edildi. Avrupa başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerde bile çok daha uzun sürede yangınların söndürüldüğünü gördük. Siyasi kavgamızı, eleştirilerimizi yaparken orman işçilerimize, çalışanlarımıza, mücadele eden arkadaşlarımıza haksızlık yapmamamız lazım. Çok büyük fedakarlıklarla eşsiz bir mücadele ortaya koyuldu. Bu vesileyle tüm orman kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması anayasal bir zorunluluk. En güzel örneklerinden biri de yıllar önce Gelibolu´da yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması oldu. Yangınların söndürülmesinden sonra yanan ormanlarımızı yeşertmek için çalışmalara hemen başlandı. Her bir vatandaşımız için 3 adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden toprakla buluşturacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangından etkilenen milletimizin yanında olmaya devam ediyor."

Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Başkan Yardımcısı Sinan Erdoğan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil de hazır bulundu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-08-17 12:45:30



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