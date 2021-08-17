Çanakkale'de sürüklenen yat kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu yat, çekilerek Karabiga Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Biga ilçesi Karabiga beldesi Aksaz açıklarında bir yat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' botu bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki yat, 'KEGM-9' botuna halatla bağlanarak, Karabiga Balıkçı Barınağı'na çekildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-08-17 16:05:39



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