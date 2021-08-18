Çanakkale'de hedef kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de hedef kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı

DHA

Çanakkale'de hedef kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı


Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Covid-19 salgınıyla en etkin mücadele yolu olarak gösterilen aşılamada, yaklaşık 450 bin olan hedef nüfusun yüzde 85,3'üne ilk doz aşıları yapıldı. Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. Sağlık Bakanlığı´nın Türkiye aşı haritasında Muğla'dan sonra maviye dönen ikinci il olan kentte yapılan aşı sayısı da birinci ve ikinci doz ile kente dışarıdan gelenlere yapılan aşılarla birlikte 800 bini geçti. 
Çanakkale´de sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra ilçe, belde, köy ve mahalleler ile mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlalarda, sanayi kuruluşlarında, Pazar yerlerinde aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kordon boyuna kurulan çadırda, Ezine ilçesinde ise kapalı pazar yeri girişinde oluşturulan aşı noktasında vatandaşlar randevu almadan aşı oluyor. Ezine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Simay Karaca, aşı ekibiyle birlikte her pazartesi günü pazar yeri girişinde aşı uygulamasına devam ediyor. Günde ortalama 300 kişi randevusuz olarak aşılanıyor. Perşembe günleri de Geyikli beldesi pazar yeri zabıta noktasındaki aşı noktasında vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor. 
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda, hedeflenen kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı. Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşı yapıldı. Aşı takvim sürecinde il dışından gelenlere yapılan aşılarla birlikte kente yapılan aşı sayısı 800 bini geçti. Çanakkale, birinci doz aşı oranıyla Türkiye'nin aşı haritasında Muğla'nın ardından mavi renge dönen ikinci kent oldu.
'BU KÖTÜ GÜNLERİ AŞMAKTA TEK ÇAREMİZ AŞI'
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, halkın aşıya yoğun ilgi göstermesi ve sağlık personelinin özverili çalışması sonucu kent olarak aşıda başarıyı yakaladıklarını söyledi. Opr. Dr. Baştürk, bugüne kadar 800 bin doz aşı yaptıklarını ve hedef kitle için yüzde 85´in üzerinde aşı performansına ulaştıklarını belirterek, "Biz bu aşıyı sahada etkin çalışarak gerçekleştirdik. Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, mevsimlik tarım işçileri, talep eden tüm sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri ve vatandaşımızın kalabalık olduğu her yere aşıyı ulaştırmaya çalıştık. Çanakkale mavi renge ulaşan ilk illerimizden bir tanesi. Bu başarıya 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve sağlık personelimizin etkin performansıyla ulaştık. Şu anda aşıyı 15 yaş üzerine yapabiliyoruz. Bazı özel durumlarda 12 yaş üstüne de etkin olarak uygulayabiliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu aşı olayına verdiği destek çok önemli. Çünkü bu kötü günleri aşmakta aşı bizim tek çaremiz. Maske, mesafe ve temizlikle birlikte aşıyla bu hastalıktan etkin şekilden kurtulmaya çalışıyoruz. Halkımıza ve sağlık personelimize desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
'AŞI OLMAYAN VATANDAŞLARA TEK TEK ULAŞTIK'
Çanakkale'de aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlara tek tek ulaştıklarını da aktaran Opr. Dr. Gökhan Baştürk, "Çanakkale halkından aşı olmaktan tereddüt edenlere biz tek tek ulaşarak aşının etkinliğini, aşının bu konudaki önemini ve gerekirse bilimsel çalışmalarla nasıl desteklendiğini anlattık. Yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatanların çoğu aşısız vatandaşlarımız. Bu konuda halkın bilinçli olması için elimizden geleni yaptık. Onlardan da bu desteği gördük. Bundan sonra desteklerinin devamını bekliyoruz. Biz vatandaşımızın aşıya talep ettiği her yere gidiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Aşıya ulaşmaları için gerekli ekiplerimizi kurduk. Saha çalışmalarımızı yaptık. Tabi ki ekiplerimiz cefakârca çalışıyor ama halkımızdan da aşıya talep geldikçe en ücra köy, en ücra ev gözetmeden ekiplerimizi sahaya sürüyoruz" diye konuştu.
'OKULA GİDİNCE ARKADAŞLARIMA AŞI OLMALARINI TAVSİYE EDECEĞİM'
Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sezai Özdemir ise aşı olmaya geldiğini belirterek, "Aşı olmayı da çok istiyordum. 12 yaş üzeri de aşı olmaya başladı. 16 yaşındayım, aşımı da oldum. Şu anda zaten Türkiye´de aşılama oranında ikinci sıradayız. 12 yaş üstündeki kişileri de aşı olmaya davet ediyorum. Şu ana kadar hiçbir ağrım veya şikayetim yok. Okuluma gidince arkadaşlarıma aşı olmalarını tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı.
'DEVLETİMİZ CANLA BAŞLA HALKIN SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELE VERMEKTE'
Oğlunu okula başlamadan önce koronavirüs aşısı olmaya getirdiğini belirten Hasan Özdemir ise, "Oğlum Covid-19 aşısı oldu. Hastalığı bulaştırmamak adına. Tüm çocukların aşı olmasını isterim. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz canla başla halkın sağlığı için mücadele vermekte. Allah razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-08-18 11:12:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan’ın ölüme ter ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan’ın ölüme ter ettiği düzensiz göçmenleri ...
Bayramiç Tahin Helvası'na coğrafi işaret tescili
YEREL HABERLER Bayramiç Tahin Helvası'na coğrafi işaret tescili
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen ...
Çanakkale'de sürüklenen yat kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de sürüklenen yat kurtarıldı
Karabiga açıklarında sürüklenen motoryat kurtarıldı
YEREL HABERLER Karabiga açıklarında sürüklenen motoryat kurtarıldı
Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı
YEREL HABERLER Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci ...
AK Parti’li Turan’dan ormanın kahramanlarına moral ziyareti Turan: “Yangınlarla mücadele ederken yalanlarla mücadele edemedik”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan’dan ormanın kahramanlarına moral ...
AK Parti'li Turan: Yanan ciğerlerimize odaklanmışken siyasi polemikler doğru değildi
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Yanan ciğerlerimize odaklanmışken ...
İtalya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER İtalya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER İtalyan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
Yenice’de bir ev ile samanlık yanarak küle döndü
YEREL HABERLER Yenice’de bir ev ile samanlık yanarak küle döndü
Canlı performansla sanal ortamda 3 boyutlu tuvale resim çizdi
YEREL HABERLER Canlı performansla sanal ortamda 3 boyutlu tuvale ...
Tavaklı’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tavaklı’daki orman yangını kontrol altına alındı
Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı
YEREL HABERLER Tavaklı köyünde orman yangını yeniden başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.