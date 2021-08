Çanakkale'de hedef kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı

Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Covid-19 salgınıyla en etkin mücadele yolu olarak gösterilen aşılamada, yaklaşık 450 bin olan hedef nüfusun yüzde 85,3'üne ilk doz aşıları yapıldı. Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. Sağlık Bakanlığı´nın Türkiye aşı haritasında Muğla'dan sonra maviye dönen ikinci il olan kentte yapılan aşı sayısı da birinci ve ikinci doz ile kente dışarıdan gelenlere yapılan aşılarla birlikte 800 bini geçti.

Çanakkale´de sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra ilçe, belde, köy ve mahalleler ile mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlalarda, sanayi kuruluşlarında, Pazar yerlerinde aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kordon boyuna kurulan çadırda, Ezine ilçesinde ise kapalı pazar yeri girişinde oluşturulan aşı noktasında vatandaşlar randevu almadan aşı oluyor. Ezine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Simay Karaca, aşı ekibiyle birlikte her pazartesi günü pazar yeri girişinde aşı uygulamasına devam ediyor. Günde ortalama 300 kişi randevusuz olarak aşılanıyor. Perşembe günleri de Geyikli beldesi pazar yeri zabıta noktasındaki aşı noktasında vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda, hedeflenen kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı. Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşı yapıldı. Aşı takvim sürecinde il dışından gelenlere yapılan aşılarla birlikte kente yapılan aşı sayısı 800 bini geçti. Çanakkale, birinci doz aşı oranıyla Türkiye'nin aşı haritasında Muğla'nın ardından mavi renge dönen ikinci kent oldu.

'BU KÖTÜ GÜNLERİ AŞMAKTA TEK ÇAREMİZ AŞI'

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, halkın aşıya yoğun ilgi göstermesi ve sağlık personelinin özverili çalışması sonucu kent olarak aşıda başarıyı yakaladıklarını söyledi. Opr. Dr. Baştürk, bugüne kadar 800 bin doz aşı yaptıklarını ve hedef kitle için yüzde 85´in üzerinde aşı performansına ulaştıklarını belirterek, "Biz bu aşıyı sahada etkin çalışarak gerçekleştirdik. Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, mevsimlik tarım işçileri, talep eden tüm sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri ve vatandaşımızın kalabalık olduğu her yere aşıyı ulaştırmaya çalıştık. Çanakkale mavi renge ulaşan ilk illerimizden bir tanesi. Bu başarıya 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve sağlık personelimizin etkin performansıyla ulaştık. Şu anda aşıyı 15 yaş üzerine yapabiliyoruz. Bazı özel durumlarda 12 yaş üstüne de etkin olarak uygulayabiliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu aşı olayına verdiği destek çok önemli. Çünkü bu kötü günleri aşmakta aşı bizim tek çaremiz. Maske, mesafe ve temizlikle birlikte aşıyla bu hastalıktan etkin şekilden kurtulmaya çalışıyoruz. Halkımıza ve sağlık personelimize desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

'AŞI OLMAYAN VATANDAŞLARA TEK TEK ULAŞTIK'

Çanakkale'de aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlara tek tek ulaştıklarını da aktaran Opr. Dr. Gökhan Baştürk, "Çanakkale halkından aşı olmaktan tereddüt edenlere biz tek tek ulaşarak aşının etkinliğini, aşının bu konudaki önemini ve gerekirse bilimsel çalışmalarla nasıl desteklendiğini anlattık. Yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatanların çoğu aşısız vatandaşlarımız. Bu konuda halkın bilinçli olması için elimizden geleni yaptık. Onlardan da bu desteği gördük. Bundan sonra desteklerinin devamını bekliyoruz. Biz vatandaşımızın aşıya talep ettiği her yere gidiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Aşıya ulaşmaları için gerekli ekiplerimizi kurduk. Saha çalışmalarımızı yaptık. Tabi ki ekiplerimiz cefakârca çalışıyor ama halkımızdan da aşıya talep geldikçe en ücra köy, en ücra ev gözetmeden ekiplerimizi sahaya sürüyoruz" diye konuştu.

'OKULA GİDİNCE ARKADAŞLARIMA AŞI OLMALARINI TAVSİYE EDECEĞİM'

Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sezai Özdemir ise aşı olmaya geldiğini belirterek, "Aşı olmayı da çok istiyordum. 12 yaş üzeri de aşı olmaya başladı. 16 yaşındayım, aşımı da oldum. Şu anda zaten Türkiye´de aşılama oranında ikinci sıradayız. 12 yaş üstündeki kişileri de aşı olmaya davet ediyorum. Şu ana kadar hiçbir ağrım veya şikayetim yok. Okuluma gidince arkadaşlarıma aşı olmalarını tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ CANLA BAŞLA HALKIN SAĞLIĞI İÇİN MÜCADELE VERMEKTE'

Oğlunu okula başlamadan önce koronavirüs aşısı olmaya getirdiğini belirten Hasan Özdemir ise, "Oğlum Covid-19 aşısı oldu. Hastalığı bulaştırmamak adına. Tüm çocukların aşı olmasını isterim. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz canla başla halkın sağlığı için mücadele vermekte. Allah razı olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-08-18



